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Общество

Псковские полицейские с семьями побывали в «королевстве Сетомаа»

Псковские полицейские и общественники организовали для семей стражей порядка экскурсию в музее народности сето, который размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото 60.мвд.рф

В «королевстве Сетомаа» побывала группа сотрудников ведомства вместе со своими  детьми. Хозяйка усадьбы Малле Богачева познакомила гостей с бытом и традициями сето. «Много интересного узнали  горожане  об  обрядах, языке, образе жизни и веровании представителей сето. Так, наряду с православной религией у сето сохранилось и много древних языческих верований», - поделились впечатлениями в полиции. 

Псковичи побывали в уникальном каменном доме  и хозяйственных постройках. Здесь представлены мебель, домашняя утварь, одежда, сельскохозяйственные   орудия труда. 

Фото 60.мвд.рф

После экскурсии  гостей угостили ароматным чаем и  пирогами. Затем под старинные народные песни прошел мастер-класс по обучению древним рецептам приготовления сыра. 

 

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