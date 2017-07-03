Псковские полицейские с семьями побывали в «королевстве Сетомаа»

21:11, 03 июля 2017, ПАИ

Псковские полицейские и общественники организовали для семей стражей порядка экскурсию в музее народности сето, который размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В «королевстве Сетомаа» побывала группа сотрудников ведомства вместе со своими детьми. Хозяйка усадьбы Малле Богачева познакомила гостей с бытом и традициями сето. «Много интересного узнали горожане об обрядах, языке, образе жизни и веровании представителей сето. Так, наряду с православной религией у сето сохранилось и много древних языческих верований», - поделились впечатлениями в полиции.

Псковичи побывали в уникальном каменном доме и хозяйственных постройках. Здесь представлены мебель, домашняя утварь, одежда, сельскохозяйственные орудия труда.

После экскурсии гостей угостили ароматным чаем и пирогами. Затем под старинные народные песни прошел мастер-класс по обучению древним рецептам приготовления сыра.