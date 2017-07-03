Россия может увеличить производство зерна на 30% в ближайшие годы
Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович в ходе презентации инвестиционного потенциала России в Италии представил прогноз по сбору зерновых в стране, сообщает EADaily.
«Мы собрали рекордный урожай зерна в прошлом году — 120 миллионов тонн — и стали крупнейшим экспортером зерна в мире, — сказал вице-премьер. — Таких показателей мы не достигали со времен Советского Союза. Это рекорд в российской действительности, и мы надеемся быть близкими к этим цифрам и в этом году, и в последующие годы. Потенциал достаточно велик — мы можем вырасти по производству зерна еще примерно на 30 процентов, и думаю, что так и произойдет в ближайшие годы».