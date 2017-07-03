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Общество

Псковские «Аллигаторы» пролетели над Минском

3 июля в Минске в честь Дня независимости Белоруссии в едином воздушном строю над главной площадью города совершили пролет экипажи белорусских ВВС и оперативно-тактической и армейской авиации Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего в общем полетном порядке парадного строя приняли участие экипажи 12 боевых самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении округа.

В этот день жители и гости Минска смогли увидеть новейшие фронтовые бомбардировщики Су-34 из Воронежской области, истребители Су-27 из Карелии и звено ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» из Псковской области.

Скорость полета для самолетов составляла от 200 до 500 километров в час, для вертолетов - от 60 до 200 километров в час. Боковой интервал между воздушными судами — около 30 метров.

Экипажи самолетов и вертолетов составлены только из высококлассных специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов, отметили в пресс-службе ведомства.

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