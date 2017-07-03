Глава Минстроя допустил возможность отмены саморегулирования в строительной отрасли

22:31, 03 июля 2017, ПАИ

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень допустил возможность отмены саморегулирования в строительной отрасли. Как пишет «Фонтанка», об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

М. Мень выразил надежду на то, что внесенные в законодательство изменят ситуацию. «Если ситуация не изменится в корне, то мы берем на себя обязательства тогда уже обращаться к руководству страны, для чтобы уходить нам от саморегулирования в этой отрасли — хотя, конечно, жалко, очень хотелось бы, чтобы все-таки саморегулирование состоялось», — заявил он.

Министр отметил, что около 50 млрд рублей средств саморегулируемых организаций оказались на счетах проблемных банков. Он назвал ситуацию с саморегулируемыми организациями «огромной проблемой».

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе слушаний заметил, что для принятия решения о переходе с саморегулирования на лицензирование «необходим диалог». «Просто нам необходим диалог, потому что у нас полная автономия была дана принятия решений. Это право было реализовано таким образом, что огромные деньги потеряли и обманутые дольщики, и стройиндустрия — наши застройщики с вами. С их-то стороны будет понимание ответственности? Или нам нужно принимать поправки в закон, где, как вы правильно сказали, вводить лицензирование и от саморегулирования уходить? Потому что именно вот те подходы, которые были реализованы с позиции передачи части полномочий к институтам саморегулирования, они привели к тому, что контроль был утрачен и мы сейчас, в общем-то, возвращаемся к тому, чтобы этот контроль восстановить», — сказал он.