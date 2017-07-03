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В Латвии около 2 тысяч добровольцев ищут пропавшего 5-летнего мальчика

В латвийском городе Лиепая около 2 тысяч добровольцев и около 200 работников государственной и муниципальной полиции, служащих Национальных вооруженных сил принимают участие в поисках пятилетнего мальчика, пропавшего 1 июля. Об этом сообщил представитель полиции Курземского региона Ингус Укстиньш, передает РИА Новости.

Иван Берладин в субботу вышел из своего дома и пропал. «Около 2 тысяч добровольцев и около 200 профессионалов принимают участие в поисках ребенка», — сказал И. Укстиньш.

Общественная организация Bezvests.lv объявила сбор добровольцев для продолжения поисков.

На мальчике надета красная куртка с молнией, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах — пестрые носки и сандалии. Мальчик говорит по-русски.

 

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