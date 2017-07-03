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Общество

Объявлен международный конкурс на лучший проект памятника воссоединения Крыма с Россией

Российское военно-историческое общество объявило международный открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение памятника воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВИО.

Монумент планируется установить в районе смотровой площадки, в 150 метрах от строящегося моста через Керченский пролив.

Еще один памятник - князю Григорию Потемкину, основателю Черноморского военно-морского флота будет установлен в Севастополе по инициативе председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. 

Положения о конкурсах будут опубликованы на сайте РВИО. Для создания памятников уже объявлен народный сбор средств.

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