Объявлен международный конкурс на лучший проект памятника воссоединения Крыма с Россией

22:52, 03 июля 2017, ПАИ

Российское военно-историческое общество объявило международный открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение памятника воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВИО.

Монумент планируется установить в районе смотровой площадки, в 150 метрах от строящегося моста через Керченский пролив.

Еще один памятник - князю Григорию Потемкину, основателю Черноморского военно-морского флота будет установлен в Севастополе по инициативе председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

Положения о конкурсах будут опубликованы на сайте РВИО. Для создания памятников уже объявлен народный сбор средств.