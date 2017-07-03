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Общество

Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

В России планируется увеличение минимальной суммы долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зарифа Байгускарова.

Если раньше минимальный порог был десять тысяч рублей, то новые поправки в закон предусматривают увеличение суммы до 30 тыс. рублей.
Ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. рублей», — пояснил Зариф Байгускаров.

Эксперты отмечают рациональность и обоснованность такого решения.

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