Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

08:18, 04 июля 2017, ПАИ

В России планируется увеличение минимальной суммы долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зарифа Байгускарова.

Если раньше минимальный порог был десять тысяч рублей, то новые поправки в закон предусматривают увеличение суммы до 30 тыс. рублей.

Ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. рублей», — пояснил Зариф Байгускаров.

Эксперты отмечают рациональность и обоснованность такого решения.