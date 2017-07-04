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Псковская полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал 16-летний велосипедист

Псковская полиция ищет очевидцев ДТП, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

3 июля между 15:00 и 16:00 на 281-м км дороги Санкт-Петербург — Невель водитель неустановленной машины совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Водитель с места ДТП скрылся.

В результате аварии пострадавший с различными травмами помещен в отделение травматологии Псковской областной детской больницы.

Свидетелей ДТП и тех, кто владеет какой-либо информацией о нем и автомобиле, просят позвонить по телефонам 29-25-82, 29-25-83, 02.

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