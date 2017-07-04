Кредит доверия в сделках с недвижимостью возвращается деньгами

12:41, 04 июля 2017, ПАИ

Устные договоренности при покупке или продаже недвижимости – залог головной боли обеих сторон. Но, несмотря на множество печальных историй, в наши дни еще случаются сделки, основанные исключительно на доверии и несложно догадаться, к чему приводит такое легкомыслие. Главное правило любой сделки с недвижимостью: «Ничто так не укрепляет доверие, как предоплата и подписанный договор».

Конечно, «горький опыт» предыдущих поколений уже научил участников сделок с недвижимостью. И, в большинстве своем, сделки на этом рынке происходят через подписание договора. Это касается и взаимоотношений между покупателем и продавцом, и между агентством недвижимости и его клиентом. Но, если проблемы при подписании агентского договора и закрывающих документов обычно решаются путем переговоров и не влияют на исход самой сделки, то невыполнение сторонами пунктов договора купли-продажи может стать действительно опасным.

Что же делать, если одна из сторон сделки с недвижимостью нарушает условие договора?

Если нарушитель – продавец. Предположим, участники сделки подписали договор купли-продажи, зарегистрировали переход права собственности в Росреестре, покупатель полностью оплатил приобретение, но продавец отказывается подписывать передаточный акт. В этом случае покупатель может требовать передачи купленной недвижимости через суд, а может и просто отказаться от договора и требовать возврата выплаченной суммы.

Обычно при покупке жилья денежный расчет происходит через банковскую ячейку. И в такой ситуации есть несколько способов защиты от недобросовестного поведения бывшего собственника.

Во-первых, передаточный акт можно подписать до регистрации перехода права собственности, и арендовать для этого документа отдельную банковскую ячейку. Условия доступа покупателя к акту аналогичны условиям получения продавцом денег из ячейки. В этом сценарии, после того как Росреестр вернет зарегистрированные документы, каждый из участников сделки получит то, что ему положено.

Кроме этого, существуют и другие способы защиты от затягивания процесса завершения сделки: включение в договор пункта о пенях в случае, если продавец просрочит передачу объекта, на который согласно Росреестру право собственности уже перешло к покупателю. Рассрочка оплаты также может защитить от капризов продавца – если часть стоимости объекта оплачивается уже после подписания именно передаточного акта, то у продавца будет мощный стимул ускорить процесс подписания необходимых документов.

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