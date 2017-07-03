4 июля в Печорах выступит органист из США

09:15, 04 июля 2017, ПАИ

4 июля в Печорах выступит органист Джонатан Эмбри (Канада - США). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.



В программе: И. С. Бах, Г. Шайдеман, М. Дюрюфле, Ш.-М. Видор, М. Таривердиев, Р. Давлюи, Дж. Эмбри. Программа концерта содержит в себе как музыку раннего барокко, так и премьерные сочинения современных композиторов, включая исполнение автором собственного произведения. Прозвучит и музыка эпохи романтизма.

Джонатан Тайлер Эмбри родился в 1990 году в штате Мэйн, США. В настоящее время является аспирантом кафедры органа в Университете Мак Гилла в городе Монреаль, Канада, под руководством профессора Ханса - Ола Эрикссона. В 2016 году получил степень магистра Церковной музыки в Университете Нотр Дам в штате Индиана, США, где изучал орган под руководством профессора Крэга Крэмера и генерал-бас с профессором Полом Уокером. В 2014 Джонатан закончил бакалавриат Университета Сиракуз, штат Нью-Йорк, где занимался в классе органа профессора Колы Овалаби. Джонатан Эмбри был дважды удостоен награды Артура Пойстера в Университете Сиракуз и награды Майкла Дрискола в Университете Нотр-Дам.

Джонатан работал во многих церквях в качестве органиста и музыкального директора в штатах Нью-Йорк, Индиана и в настоящее время является органистом Базилики в Монреале.

Выступал с сольными концертами во многих городах США, Канады, и в 2017 был приглашен с сольными концертами в Россию. Джонатан также является композитором, и среди его сочинений произведения для фортепиано, хора и органа. Одно из его сочинений для органа будет впервые звучать в России.