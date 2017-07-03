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Общество

Псковичей зовут посетить «сердце Завеличья»

Псковская «Комсомолка» собирает своих читателей на Тур по новостройкам. Путешествие в новые квартиры состоится 8 июля. Маршрут поездки состоит из трёх пунктов – «Европы», «Пятого элемента» и «Приоритета», сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты.

В последний жилой комплекс горожане отправятся впервые. Многоэтажки находятся в сердце Завеличья, самом развитом районе Пскова, где есть всё для комфортной жизни – торговые и развлекательные комплексы, поликлиники, школы, детские сады, отделения банков, почта и другое.

Для тех, кто любит жить подальше от городской суеты, продаются квартиры на Венской, 3 в жилом комплексе «Европа» на Дальнем Завеличье. Этот квартал хоть и стоит обособленно, но всё равно близок ко всей необходимой инфраструктуре.

На Запсковье участникам тура покажут дома на Инженерной, 118 и Труда, 60 в «Пятом элементе».

Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону(8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление 8 июля в 11:00 от Пароменской, д. 21/33.

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