Сборная экскурсия в Фондохранилище Псковского музея-заповедника состоится 8 июля

09:31, 04 июля 2017, ПАИ

8 июля в 12:00 состоится сборная экскурсия в Фондохранилище музея (Комсомольский переулок, д. 6) Во время экскурсии гости смогут познакомиться с тремя хранениями: «Золотая кладовая», «Хрупкая коллекция», «Знаки доблести и славы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Золотая кладовая» - открытый для посетителей фонд драгоценных металлов и камней, в состав которого входят светские украшения (диадемы, серьги XVIII–XX вв.), предметы быта (столовые приборы, портсигары, печати, часы), ордена и медали, мемориальные вещи (XVIII–XX век, Россия, Западная Европа) ранее не экспонировавшиеся: серебряное блюдо 1781 года, с которым хлебом и солью встречали псковичи Екатерину II, пуговицы боярских одежд XVII, потир, заказанный вдовой героя войны 1812 года Н. Фигнер, серебряная спичечница писателя В. Каверина и т. д.

В «Хрупкой коллекции» представлены предметы «китайской» коллекции (XVII–XIX век), выполненные на родине фарфора свидетельствуют о значительном влиянии на первые европейские образцы (изразцы, Голландия). Коллекция Ленинградского фарфорового завода – одна из самых полных в нашем собрании – это авторские работы А. В. Воробьевского, Н. А. Славиной, А. А. Лепорской, Н. Я. и Е. Я. Данько.

«Знаки доблести и славы» - коллекция «исторического» оружия Псковского музея-заповедника немногочисленна. Однако это небольшое собрание в полной мере рассказывает о своеобразии холодного и огнестрельного вооружения с древнейших времен, так как здесь и боевой топор II тысячелетия до нашей эры из черного гранита, и скифский меч VIII века, коллекция распространенного в Древней Руси ударного и (боевые гирьки, кистени) и холодного оружия (мечи, копья), шпаги, сабли, палаши, кремневые ружья, винтовки и пистолеты 18- начала 20 столетия. Военные головные уборы Пушкинского времени, эпохи Александра II и Николая II (кивера, каски), эполеты – позволяют представить так же и образ защитника Родины. Награды, которые рассказывают о географии боевых подвигов русской армии – «За победу при Прейсши-Эйлау», «В память Отечественной войны 1812 года», «В память полного разгрома двух корпусов турецкой армии» - это еще и свидетельства уважения власти к военным заслугам своего народа.

Посетителей старше 14 лет просим при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись обязательна по телефону: 8 (8112) 72-70-97.

Стоимость посещения 450 рублей с человека.