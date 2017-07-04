Замглавы Великих Лук и депутат гордумы вошли в состав Общественного совета детской больницы

14:44, 04 июля 2017, ПАИ

Заместитель главы Великих Лук Виктор Волынцев и депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев вошли в состав Общественного совета детской городской больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Как рассказала в ходе первого организационного собрания главный врач детской городской больницы Татьяна Менькова, в состав совета будут включены представители как медицинского учреждения, так и общественности.

От детской городской больницы в состав Совета вошли Ольга Назимова, Валентина Бутылина и Татьяна Половинцева. Также в Общественный совет были избраны заместитель главы города В. Волынцев, начальник отдела здравоохранения администрации города Т. Игнатенкова, руководитель городского ОНФ, депутат Псковского областного собрания В. Козловский, Почетный гражданин города В. Орлов, директор центральной городской библиотеки Г. Ковалева, директор СМУ-327 В. Павлюк и отец Дмитрий (Ласкин), представитель великолукской епархии. Председателем Общественного Совета была избрана Татьяна Игнатенкова, ее заместителем единогласно выбран Сергей Федосеев.

По словам главного врача детской больницы Татьяны Меньковой, все участники попечительского совета – давние друзья и помощники учреждения. В частности, она поблагодарила депутата Федосеева за праздник, который он устроил маленьким пациентам: в дни новогодних каникул он привез всем детям, которые проходили лечение в больнице, подарки. «Когда Сергей Анатольевич вошел в палату с большой связкой воздушных шаров и подарками, он сразу покорил все сердца», – сказала Татьяна Алексеевна.

Также в ходе собрания участники попечительского совета уже обсудили первые направления совместной работы. Среди них – решение проблемы привлечения молодых специалистов и предстоящий 70-летний юбилей учреждения, который будет отмечаться в декабре этого года.

Кроме того, в планах более тесное взаимодействие с Великолукской и Невельской епархией, в частности, отец Дмитрий предложил реализовать ряд мероприятий для духовной помощи пациентам.