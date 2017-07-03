В Локнянском районе директор управляющей компании оштрафован за нарушение стандарта раскрытия информации

09:47, 04 июля 2017, ПАИ

В Локнянском районе директор управляющей компании оштрафован за нарушение требований стандарта раскрытия информации о своей деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства руководство юридического лица не приняло меры по размещению в разделах сайта reformagkh.ru информации о его деятельности как управляющей компании: об оказываемых коммунальных услугах, исполнении договоров управления по отдельным домам, о стоимости выполняемых работ и тарифах на коммунальные услуги.

В этой связи прокурор возбудил в отношении директора МУП «Локнянское ЖКХ» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи судебного участка № 8 Локнянского района директор муниципального предприятия привлечен к административной ответственности — ему назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.