Сотрудники администрации Порховского района предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах
Муниципальные служащие администрации Порховского района предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В этой связи прокуратура внесла в адрес главы района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
В надзорном ведомстве отметили, что держат на контроле рассмотрение акта реагирования и устранение нарушений.