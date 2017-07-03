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Общество

Сотрудники администрации Порховского района предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах

Муниципальные служащие администрации Порховского района предоставили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокуратура внесла в адрес главы района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

В надзорном ведомстве отметили, что держат на контроле рассмотрение акта реагирования и устранение нарушений.

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