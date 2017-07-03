Отряд студентов из Псковской области открыл в Литве лагерь по обустройству захоронений советских воинов

09:59, 04 июля 2017, ПАИ

3 июля отряд студентов из Псковской области разбил в литовском Рокишкисе волонтерский лагерь, участники которого займутся обустройством захоронений советских воинов, сообщает ТАСС. Второй год подряд миссию «На волнах исторической памяти» организуют общественники из «Лиги молодежи Псковской области».

«Экспедиции предшествовала подготовительная работа. Мы заранее ознакомились с тем регионом, где предстоит заниматься обустройством захоронений, разработали маршруты», — рассказал руководитель «Лиги молодежи» и всей экспедиции Константин Белов.

По его словам, опыт первой миссии в городе Зарасай показал, что местные жители очень тепло принимают российских волонтеров. «К нам присоединялись местные жители, представители районной администрации. Это народная дипломатия в действии», — сказал Белов. Год назад студенты наводили порядок на семи захоронениях советских воинов в Зарасайском районе.

Волонтеры в лагерь набираются по конкурсу. Отбор прошли 20 человек из вузов Пскова, Санкт-Петербурга и Великих Лук. Как рассказал Белов, претенденты в этом году писали эссе о дружбе России и стран Балтии, проходили собеседования, проверялись на коммуникабельность.