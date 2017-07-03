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Россиян, которые хотят переехать в другую страну, стало меньше

Число россиян, которые задумываются о том, чтобы уехать жить за границу, снизилось до 10% по сравнению с 13% в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. 

Абсолютное большинство - 89%, максимум за всю историю измерений, - не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну, говорится в отчете ВЦИОМ. 1% опрошенных затруднился ответить на вопрос.

Доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух, заметно выросла, в то же время стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках. Этот выбор стали делать более обдуманно - чаще стали предпринимать реальные шаги к переезду, отмечается в опросе. За год мотивы переезда изменились: теперь социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, соблюдение прав человека ценятся выше, чем ранее. Опрошенные чаще стали называть недовольство политикой властей, категорическое нежелание жить в России или сильную любовь к другой стране в качестве причин переезда. Германия второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 20-22 июня. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка - 1800 респондентов, для нее размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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