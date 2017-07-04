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Общество

Городские власти проверили готовность школы №17 к новому учебному году

Глава Пскова Иван Цецерский совместно с депутатом Псковской городской Думы по округу № 2 Владимиром Коваленко проверили готовность школы №17 к новому 2017-2018 учебному году. В выездном мероприятии принимали участие глава администрации города Игорь Калашников и директор школы № 17 Светлана Алексеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Директор общеобразовательного учреждения рассказала, что уже проделана большая работа: «Произведен косметический ремонт кабинетов, обновлены стены в коридорах, идет ремонт спортивного зала, в ближайшее время начнется строительство кровли, подрядчик уже найден. К учебному году строительные работы будут завершены». Также Светлана Алексеева рассказала о планах на будущее, что необходимо будет создать школьную спортивную площадку.

После осмотра помещений выездная комиссия уточнила, что особого внимания требует ремонт санузлов, а также в срочном порядке необходимо заменить батареи центрального отопления.

Владимир Коваленко, в свою очередь, рассказал, что уже нашел спонсоров на ремонт кабинета труда для девочек, осталось найти спонсоров на покупку кухонного оборудования.

«Сейчас важно следовать графику выполнения работ и качественно подготовить школу к новому учебному году», - подчеркнул Иван Цецерский.

На ремонт школы №17 в этом году выделено по муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» 1 млн 17 тысяч 700 рублей. Перед директором поставлена задача в первую очередь отремонтировать кровлю и санузлы.

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