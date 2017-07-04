Три поддельные пятитысячные купюры выявили полицейские в Пскове и Опочке

10:35, 04 июля 2017, ПАИ

В Пскове и Опочке полицейские выявили три пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 июля в областном центре в одном из торговых комплексов, а также в финансовом учреждении были обнаружены и изъяты две пятитысячные фальшивые купюры. Еще одна банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки обнаружена в Опочке в местном финансовом учреждении.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, полиция проводит проверки.