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Общество

Три поддельные пятитысячные купюры выявили полицейские в Пскове и Опочке

В Пскове и Опочке полицейские выявили три пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 июля в областном центре в одном из торговых комплексов, а также в финансовом учреждении были обнаружены и изъяты две пятитысячные фальшивые купюры. Еще одна банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки обнаружена в Опочке в местном финансовом учреждении.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, полиция проводит проверки.

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