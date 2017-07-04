27-30 июля делегация Псковской области примет участие в работе молодёжного лагеря «Бе-Ла-Русь»

11:02, 04 июля 2017, ПАИ

С 27 по 30 июля на Кургане Дружбы у границ России, Белоруссии и Латвии в Верхнедвинском районе Витебской области состоится XXVI Международный молодежный лагерь «Бе-Ла-Русь 2017: Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном управлении образования Псковской области.

В лагере ежегодно принимают участие около 500 человек из России, Латвии и Беларуси. В составе делегации Псковской области будет около 60 человек.

Организационный комитет лагеря состоит из представителей Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Общественного объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи» и Общественного объединения «Союз за прогресс молодежи Латвии».

В программе лагеря творческие конкурсы и спортивные соревнования, митинг у Кургана Дружбы, выступления творческих коллективов трех стран, дискуссия и командообразующие мероприятия.

Линейка открытия лагерей стран-участниц лагеря и торжественное открытие лагеря состоятся 27 июля с 20:30 до 23:00 на поляне лагеря у Кургана Дружбы на территории Верхнедвинского района Витебской области.

29 июля с 10 часов до 13 часов пройдет митинг памяти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов у Кургана Дружбы у монумента героям-комсомольцам в деревне Прошки на белорусской стороне.

Ежегодно в подготовке и проведении лагеря принимает участие отдел по молодежной политике Государственного управления образования Псковской области, который совместно с Псковской областной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» формирует делегацию молодежи Псковской области для участия в подготовке лагеря и проведения мероприятий.

Российский Союз Молодежи – крупнейшая негосударственная, некоммерческая молодежная общественная организация России. Одним из приоритетных направлений деятельности Российского Союза Молодежи является международное сотрудничество, ярким примером которого служит ежегодная организация лагерей с представителями молодежи разных стран.