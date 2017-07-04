Студенческий стройотряд ПсковГУ начал работу в «Псковэнерго»

12:11, 04 июля 2017, ПАИ

3 июля в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» стартовал трудовой сезон для студенческого строительного отряда будущих энергетиков. К работе на объектах ПО «Северные электрические сети» приступили студенты 2 и 3 курса Псковского государственного университета, обучающиеся по профилям «Электроснабжение», «Электропривод и автоматика», «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Приветствуя участников стройотряда, главный инженер ПО «Северные ЭС» Дмитрий Лупандин отметил важность такой работы для освоения выбранной профессии. «В стройотряде вы получите бесценный опыт и для успешного окончания вуза, и для дальнейшей работы, - подчеркнул он. – У вас будет возможность поработать на разных направлениях производственной деятельности, в том числе с технической документацией и с клиентскими договорами. Но это не «бумажная работа», вам предстоит освоить программные комплексы, которые сегодня создают основу для будущих «умных сетей».

Для студентов подготовлены рабочие места в оперативно-диспетчерской группе, на участке по эксплуатации ТП и РП, группе взаимодействия с клиентами, в службе кабельных линий. Планируется, что участники стройотряда будут привлекаться к осмотрам линий электропередачи, участию в ремонте оборудования, составлению документации по техприсоединению, работе со схемами электрических соединений в ПК «Модус», корректировке схем в программе Mapinfo, расчету уровней напряжения и потерь электроэнергии в распределительной сети 6-10 кВ по программе РТП-3.

​Кроме того, все участники стройотряда пройдут необходимые инструктажи, за каждым студентом закреплен наставник из числа опытных специалистов. К непосредственной работе будущие энергетики приступили 4 июля, трудовой сезон продлится до начала августа. Кроме выполнения производственных задач стройотряд планирует посетить с экскурсиями несколько ключевых энергообъектов. Так, 3 июля после церемонии открытия сезона ССО студенты познакомились с работой диспетчерской службы ПО «Северные ЭС» и побывали на ПС № 53 «Псков».