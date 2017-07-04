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Экономика

Россельхозбанк установил ставки по ипотеке от 9,5% годовых

Россельхозбанк в очередной раз снизил ставки по программам ипотечного жилищного кредитования. В среднем снижение процентных ставок составило 2 пп. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Теперь при приобретении жилой недвижимости (квартиры, таунхауса с земельным участком, апартаментов) на вторичном рынке процентные ставки в рамках специальных условий для молодых семей составят от 9,5% годовых, для работников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов банка – от 9,75% годовых, для остальных категорий клиентов – от 10% годовых. Процентная ставка на приобретение земельного участка, в том числе с расположенным на нем жилом домом, установлена на уровне от 11,5% годовых.

При покупке жилья на первичном рынке по договору участия в долевом строительстве ставка составляет от 9,75% годовых для ключевых партнеров банка и от 10% годовых – для остальных застройщиков.

Вышеуказанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

 
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