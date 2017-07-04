О книге с историей сегодня рассказали в Псковской областной библиотеке

11:23, 04 июля 2017, ПАИ

4 июля в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) прошла литературная программа «Алиса в стране чудес», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Именно в этот день в 1862 году началась история этой книги - сказки о девочке по имени Алиса, которая попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир. В этот день мистер Доджсон, профессор математики, пригласил трех дочерей своего хорошего знакомого покататься на лодке. Заскучавшие девочки попросили рассказать им сказку. Профессор на ходу стал сочинять историю. Сказка девочек заворожила и они попросили записать ее.

Ровно через три года – 4 июля 1865 года - сказка была напечатана. Книгой уже более ста лет зачитываются дети и взрослые во всем мире. Произведение экранизируют и ставят спектакли.

В январе 2017 года исполнилось 185-летия со дня рождения английского писателя, математика, философа и фотографа Чарльза Латуиджи Доджсона, весь мир которого знает теперь под псевдонимом Льюис Кэрролл (27.01. 1832 — 14.01.1898).

На встрече маленьким читателям рассказали о жизни автора знаменитых сказок, историю создания «Алисы в стране чудес», зачитывали отрывки из произведения.

Ребята познакомились с творчеством Роберта Инглена, знаменитого австралийского художника. Он получил всемирную известность как автор и иллюстратор более сотни книг. Среди проиллюстрированных им изданий много известных классических произведений – «Питер Пен» Джеймса Барри, «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и другие. В 1986 году Р. Ингпен был удостоен Международной премии имени Г. Х. Андерсена за вклад в детскую литературу.

Программу сопровождала выставка изданий знаменитой сказки разных лет, книги с иллюстрациями Р. Ингпена. Встреча продолжила цикл мероприятий для школьников Псковской областной библиотеки «Летнее чтение. Сезон 5».

