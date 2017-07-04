0
11:54
Новый мир красоты
10:30
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
10:26
«Торговый» ПАИ-live начнется в 15:00
22:00
Правительство запретило перевозить детей до 7 лет без автокресла
21:20
Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле
19:55
Около 50 вопросов задали сегодня сотрудникам ГИБДД жители и гости Пскова
16:56
Финалистка музыкального телепроекта станет участницей праздничной программы Дня города в Пскове
Еще новости
Общество

Программа «Вспоминая войну» стартует в Пушкинском заповеднике 5 июля

С 5 июля и далее по средам в течение июля и августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно будет побывать на новой просветительской программе «Вспоминая войну». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в ходе занятия рассказ об освобождении псковских пушкинских мест от немецко-фашистских захватчиков ведётся, по большей части, «на местности» — на территории, по которой проходила линия «Пантера».

Сапёры за работой у могилы А.С. Пушкина. Август 1944 года. Из фондов Пушкинского заповедника

Участниками программы покажут по сей день сохранившиеся следы оборонительных укреплений в Михайловских рощах. Кроме того, в дни проведения программы в музейном комплексе в деревне Бугрово будет работать фотовыставка «Эхо войны», на которой представлены снимки, сделанные Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, другие документальные материалы из фондов музея.

Подробнее о программе «Вспоминая войну» и о том, как стать её участником, можно узнать на официальном сайте «Михайловского», а также по телефонам 8 (81146) 2-21-36 или 8 (81146) 2-23-21.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
04 июля 2017
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
«Торговый» ПАИ-live начнется в 15:00
04 июля 2017
«Торговый» ПАИ-live начнется в 15:00
Правительство запретило перевозить детей до 7 лет без автокресла
03 июля 2017
Правительство запретило перевозить детей до 7 лет без автокресла 2
Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле
03 июля 2017
Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле
Около 50 вопросов задали сегодня сотрудникам ГИБДД жители и гости Пскова
03 июля 2017
Около 50 вопросов задали сегодня сотрудникам ГИБДД жители и гости Пскова
Финалистка музыкального телепроекта станет участницей праздничной программы Дня города в Пскове
03 июля 2017
Финалистка музыкального телепроекта станет участницей праздничной программы Дня города в Пскове
Иван Цецерский поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03 июля 2017
Иван Цецерский поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Официальный дилер Mitsubishi Motors в Пскове стал партнером «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
03 июля 2017
Официальный дилер Mitsubishi Motors в Пскове стал партнером «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Идет загрузка...