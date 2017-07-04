Программа «Вспоминая войну» стартует в Пушкинском заповеднике 5 июля

11:27, 04 июля 2017, ПАИ

С 5 июля и далее по средам в течение июля и августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно будет побывать на новой просветительской программе «Вспоминая войну». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в ходе занятия рассказ об освобождении псковских пушкинских мест от немецко-фашистских захватчиков ведётся, по большей части, «на местности» — на территории, по которой проходила линия «Пантера».

Участниками программы покажут по сей день сохранившиеся следы оборонительных укреплений в Михайловских рощах. Кроме того, в дни проведения программы в музейном комплексе в деревне Бугрово будет работать фотовыставка «Эхо войны», на которой представлены снимки, сделанные Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, другие документальные материалы из фондов музея.

Подробнее о программе «Вспоминая войну» и о том, как стать её участником, можно узнать на официальном сайте «Михайловского», а также по телефонам 8 (81146) 2-21-36 или 8 (81146) 2-23-21.