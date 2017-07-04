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Общество

Сотрудники Псковского музея стали участниками конкурса «Лучший гид России»

Сотрудники Псковского музея стали участниками конкурса «Лучший гид России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. На звание лучшего гида претендуют Роман Коваль, Анна Радченко, Наталья Кушакова. Голосовать за них можно на сайте лучшийгид.рф.

Отметим, что конкурс «Лучший гид России» проводят Русское географическое общество, телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк». Стать участником может любой житель страны: гид-профессионал или человек другой профессии, который гордится своим краем и готов устроить увлекательную видеоэкскурсию. Для этого номинации для профессионалов и любителей разделены.

Пять лучших гидов станут героями программ на телеканале «Моя планета» и радио «Маяк».

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