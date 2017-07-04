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Общество

В Псковской областной библиотеке состоится лекция о борьбе с гипертонией

6 июля в 16:00 в Псковской областной библиотеке состоится занятие для слушателей «Школы сердечной достаточности» врача-кардиолога Псковской городской больницы Жанны Шлосберг. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, тема нового занятия: «Гипертония - безмолвный убийца…Что будем делать? Отвечаю: Пойдём на курсы самообороны и напишем детектив».

Практическая часть начнётся в 17:00 на открытом воздухе в Сквере породненных городов. Жанна Шлосберг расскажет о самом распространенном заболевании на сегодняшний день среди населения планеты и способами борьбы с ним.

«Школа сердечной достаточности» работает бесплатно уже более трех лет. Занятия проводятся в Псковской областной научной библиотеке один раз в месяц по расписанию.

Расписание занятий можно узнать по телефонам: 72-83-88, 72-84-06.
 

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