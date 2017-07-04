До +20 градусов и грозы прогнозируют псковские синоптики 5 июля

18:22, 04 июля 2017, ПАИ

5 июля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12 градусов, днем: +15…+20.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.