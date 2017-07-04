До +20 градусов и грозы прогнозируют псковские синоптики 5 июля
5 июля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12 градусов, днем: +15…+20.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.