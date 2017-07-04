Для достижения известности «Грушинского фестиваля» встрече «Изборская крепость» не хватает спонсоров

12:43, 04 июля 2017, ПАИ

Для достижения известности «Грушинского фестиваля» фестивалю авторской песни и поэзии «Изборская крепость» не хватает средств, заявил президент клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, посвящённой фестивалю.

«Чтобы фестиваль был как «Грушинский», нужны большие деньги. Нужны спонсоры и регулярное финансирование», - уверен Артур Гайдук.

По его словам, маленькие фестивали делятся на два типа: местечковые и академические. «На местечковых очень мало людей. Вот наш фестиваль был сначала местечковым, но теперь я могу сказать что он уже академический. Информированность в бардовской среде стопроцентная. Все знают, что в Псковской области есть такой фестиваль», - подчеркнул бард.

Отметим, IV фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» состоится 6-9 июля в Изборске.