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Общество

Для достижения известности «Грушинского фестиваля» встрече «Изборская крепость» не хватает спонсоров

Для достижения известности «Грушинского фестиваля» фестивалю авторской песни и поэзии «Изборская крепость» не хватает средств, заявил президент клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, посвящённой фестивалю.

«Чтобы фестиваль был как «Грушинский», нужны большие деньги. Нужны спонсоры и регулярное финансирование», - уверен Артур Гайдук.

По его словам, маленькие фестивали делятся на два типа: местечковые и академические. «На местечковых очень мало людей. Вот наш фестиваль был сначала местечковым, но теперь я могу сказать что он уже академический. Информированность в бардовской среде стопроцентная. Все знают, что в Псковской области есть такой фестиваль», - подчеркнул бард.

Отметим, IV фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» состоится 6-9 июля в Изборске.

 

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