Наталья Дубровская: Фестиваль «Изборская крепость» может перерасти в большое общероссийское мероприятие

12:39, 04 июля 2017, ПАИ

Есть шанс, что фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» может перерасти в большое мероприятие общероссийского масштаба, считает директор Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, посвященной фестивалю.

Отметим, IV фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» состоится 6-9 июля в Изборске.

«Для нас этот фестиваль является самым ярким событием лета», - добавила она, напомнив, что вход на фестиваль - свободный.

Один из организаторов праздника, Игорь Плохов, рассказал, что на фестивале ожидается большая делегация из Прибалтики, Белоруссии, участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Новгорода, Великих Лук. Все участники смогут исполнить свои песни, а члены Псковского Союза писателей России будут читать на фестивале стихи.

Главным мероприятием «Изборской крепости» станет большой гала-концерт. А «заключительным аккордом» - выступление известного российского барда, заслуженного артиста России Александра Дольского.

Член жюри фестиваля Наталья Лавренцова заявила, что фестиваль стал брендом Псковской области, для которого характерно «смешение жанров, стилей». По ее словам, «Изборская крепость» «аккумулирует творческий актив области. В наше время, когда молодежь сильно компьютеризирована, это фестиваль пробуждает творческую работу».