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Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала

«Докторская» колбаса производства Великолукского мясокомбината была признана лучшей по итогам проверки, предпринятой в программе «Контрольная закупка» на Первом канале. Как стало известно Псковскому агентству информации, передача, посвященная популярному у россиян продукту, вышла в эфир сегодня, 4 июля.

В программе исследовались образцы продукции пяти производителей, в том числе таких известных, как Останкинский комбинат и «Дымов». Однако великолукская колбаса не только вошла в шорт-лист по итогам «народного голосования», но и оказалась самой натуральной по данным лабораторного исследования. 

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