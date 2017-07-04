Колбаса из Псковской области заняла первое место в «Контрольной закупке» Первого канала

12:56, 04 июля 2017, ПАИ

«Докторская» колбаса производства Великолукского мясокомбината была признана лучшей по итогам проверки, предпринятой в программе «Контрольная закупка» на Первом канале. Как стало известно Псковскому агентству информации, передача, посвященная популярному у россиян продукту, вышла в эфир сегодня, 4 июля.

В программе исследовались образцы продукции пяти производителей, в том числе таких известных, как Останкинский комбинат и «Дымов». Однако великолукская колбаса не только вошла в шорт-лист по итогам «народного голосования», но и оказалась самой натуральной по данным лабораторного исследования.