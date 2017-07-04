29-е место занимает Псковская область в рейтинге содействия развитию конкуренции

13:06, 04 июля 2017, ПАИ

В рейтинге глав регионов и региональных органов исполнительной власти по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2016 года Псковская область заняла 29-е место среди 85 российских регионов, улучшив свои позиции по сравнению с 2015 годом на 43 пункта. Рейтинг подготовил Аналитический центр при правительстве Российской Федерации.

По итогам рейтингования за 2016 год наиболее высокие оценки уровня содействия развитию конкуренции получили Республика Татарстан, Омская, Воронежская, Московская области и Чувашия. Наиболее низкие оценки получили Республика Тыва, Тверская и Кировская области.

Напомним, что реализация положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации началась в 2015 году. Стандарт является одним из ключевых инструментов для формирования и реализации конкурентной политики на региональном уровне. Он представляет собой пошаговую инструкцию для органов исполнительной власти в части выработки механизмов реализации данной политики. Деятельность по содействию развитию конкуренции на основе стандарта учитывается при оценке эффективности деятельности глав регионов и региональных органов исполнительной власти.