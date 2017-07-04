Псковские полицейские соревновались в летнем служебном биатлоне

22:34, 04 июля 2017, ПАИ

Псковские полицейские соревновались в летнем служебном биатлоне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 29 команд, которые представляли аппарат Управления и территориальные ОМВД России на районном уровне. Всего в соревнованиях участвовали более 100 сотрудников.

По результатам состязаний первые три места заняли команды УМВД России по г. Пскову, ОМВД России по Псковскому району и УКОН УМВД. В личном первенстве среди женщин победительницей стала инспектор ЦВСНП УМВД России по Псковской области младший лейтенант полиции Яна Михайлова.

Среди мужчин лучшими в своих возрастных группах признаны инспектор отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Великие Луки майор полиции Анатолий Лукин, инспектор по особым поручениям УРЛС УМВД России по Псковской области майор внутренней службы Дмитрий Шрайнер и инспектор отдельной роты ППС УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Алексей Бучин.

За достигнутые спортивные результаты победители поощрены переходящим кубком, дипломами, грамотами и медалями.

Для подготовки и участия в чемпионате МВД России по служебному биатлону, который пройдет в августе в Ярославле, кандидатами в сборную команду УМВД включены победители, призеры и участники соревнований, показавших высокие результаты.