В Великих Луках повторно задержан пьяный водитель

13:49, 04 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 2 июля у дома по проспекту Гагарина стражи порядка остановили автомобиль «Нива». Выяснилось, что за рулем сидел 22-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.