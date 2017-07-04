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49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах

Избирательная комиссия Псковской области принимает сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за 2 квартал 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, отчеты от 49 политических партий, зарегистрированных на территории Псковской области, должны быть представлены в срок до 31 июля.

Псковский областной избирком обращает внимание на необходимость строгого соблюдения срока представления указанных сведений, нарушение которого влечет административную ответственность.

Напомним, что соответствии с законодательством и положением о контрольно-ревизионной службе на заседании областного избиркома после рассмотрения итогов по результатам проверки сведений о поступлении и расходовании средств за 1 квартал 2017 года региональных отделений политических партий, составлен протокол об административном правонарушении на руководителя регионального отделения политической партии «Российская партия народного управления» за непредоставление в избирком данных сведений по статье 5.64 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере до 25000 рублей.

Прием отчетов осуществляется по адресу: 180000, Псков, ул. Некрасова, дом 23. Телефон для справок: 299-538.

После проверки сводные сведения о поступлении и расходовании средств региональными отделениями политических партий за 2 квартал 2017 года будут размещены на сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе «Политические партии»

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