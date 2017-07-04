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Общество

В Госдуме предложили увеличить порог задолженности для автомобилистов

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагает повысить планку, начиная с которой должник лишается права на управление различными видами транспорта, с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета». 

Ранее данный комитет рекомендовал повысить в три раза порог долга, при котором вводится ограничение на выезд за рубеж. В ходе обсуждения законопроекта Вячеслав Лысаков выдвинул свою идею, объяснив ее соображениями справедливости.

При этом в отношении должников по алиментам и по причинению вреда здоровью планку долга, после которой может быть ограничено специальное право, он предлагает оставить на уровне 10 тыс. рублей, как и в настоящее время. «Для этих семей важна каждая тысяча рублей», - подчеркнул парламентарий.

«В ближайшее время я подготовлю и внесу такой законопроект», - добавил Вачеслав Лысаков.

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