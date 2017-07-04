Псковский депутат Госдумы считает, что при перевозке детей в автокресле нужно смотреть на рост и вес, а не на возраст

13:37, 04 июля 2017, ПАИ

Осуществление перевозки детей в машине в автокресле или с использованием ремней безопасности должно регламентироваться с учетом роста и веса ребенка, а не его возраста, считает координатор проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Напомним, премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев подписал новую редакцию Правил дорожного движения, согласно которой детей в возрасте старше семи лет можно будет перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла с использованием штатных ремней безопасности. На переднем сиденье перевозка детей в возрасте до 12 лет разрешается только с использованием «детского удерживающего устройства». Также вводится штраф за нарушение этого правила - 3 тыс. руб.

«Что касается автокресел, то нужно исходить не из возраста ребенка, а из его роста и веса. Определяющим критерием в ДТП является не то, сколько ребенку лет, а то, насколько он крепкий. Есть дети, которые очень быстро растут, и их уже не так просто посадить в детское автокресло. Система разрешения и запрета на перевозку детей в креслах должна строиться по этому принципу», - заявил Александр Васильев.