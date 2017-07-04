За первые 6 месяцев 2017 года численность сотрудников Великолукского свинокомплекса выросла на 30%

14:13, 04 июля 2017, ПАИ

За первое полугодие 2017 года в Великолукский свиноводческий комплекс было трудоустроено 1 423 жителя Псковской области, тем самым общая численность сотрудников была увеличена более чем на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукского мясокомбината.

Великолукский свиноводческий комплекс занимает 4,28% продовольственного рынка России, обеспечивая продовольственную безопасность страны и по праву считается не только крупнейшим работодателем Псковской области (численность сотрудников холдинга более чем в 4 раза превышает показатели трудоустройства на других производственных гигантах региона), но и признан одним из крупнейших работодателей федерального масштаба.

«Великолукский свиноводческий комплекс продолжает создавать новые рабочие места для жителей региона и оказывать существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность региона», - заявили в пресс-службе.