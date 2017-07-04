Всероссийский форум школьных библиотекарей открыли в Пушкинских Горах

14:33, 04 июля 2017, ПАИ

Пушкинские Горы в 10-й раз стали площадкой для обмена профессиональным опытом лучших российских библиотекарей. 4 июля здесь состоялось торжественное открытие юбилейного Всероссийского форума школьных библиотекарей «Михайловское-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На форум собрались более 300 специалистов из 60 регионов России, в том числе Псковской области. Среди участников — один из известнейших библиотековедов России, доктор педагогических наук, профессор Юрий Столяров, директор научно-исследовательского института информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного института культуры, доктор педагогических наук, профессор Наталья Гендина и другие эксперты в области библиотечного дела.

Участников форума от имени первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, которая 10 лет назад выступила с инициативой проведения мероприятия в Пушкинских Горах, зачитал и. о. начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников.

В своем приветственном адресе Вера Емельянова поблагодарила организаторов форума за стремление и умение изменять мир к лучшему. Она подчеркнула, что изменить роль школьной библиотеки, ее характера и содержания в школе XXI века — это первостепенная задача руководителей Управлений образования, образовательных организаций и самих библиотек. «Форум мы рассматриваем как импульс этих изменений, способ движения», — сказала она. Участникам встречи она пожелала новых знаний, идей, впечатлений и расширение круга общения.

Президент Российской Ассоциации школьных библиотек, кандидат педагогических наук Татьяна Жукова отметила, что этот форум зарекомендовал себя как инновационная площадка по выработке стратегии развития школьных библиотек России и будущего цифрового поколения. «Нашим библиотекарям необходимо опережающее образование, чтобы они могли сделать библиотеку лабораторией творчества для школьников и учителей. Библиотека становится творческой силой для наших школьников, местом, где их могут научить учиться», — подчеркнула Татьяна Жукова.

Форум продлится до 7 июля. В программе — более 20 мероприятий: творческие встречи, выставки, мастер-классы, семинары, ролевые игры, круглые столы, социальные мероприятия. Все они имеют инновационную направленность. Здесь презентуют книги, медиапродукцию, проекты Российской книжной палаты и издательского дома «Родное слово». Запланированы заседания стратег-комитета Российской ассоциации школьных библиотек и рабочей группы разработчиков профстандарта «Педагог-библиотекарь».

Специалисты подискутируют о материнском чтении, обсудят ментальную карту школьной библиотеки будущего, рассмотрят мнимые и реальные риски присутствия детей в социальных медиа, а также, что представляет собой процесс обучения с точки зрения нейронауки.

Организаторы Всероссийского форума школьных библиотекарей — Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, администрация Псковской области, Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» Российской академии образования при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.