Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено

14:26, 04 июля 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на ремонт воинского захоронения в деревне Турки-Перевоз Невельского района. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 933 тысячи 669 рублей, источник финансирования — областной и районный бюджеты. На эти деньги планируется устройство покрытий из тротуарной плитки, бортовых камней, установка скамеек и навеса. Срок выполнения работ — до 1 октября 2017 года.

Ранее сообщалось о реставрации руковтворного памятника на воинском захоронении, где покоятся более 2 тысяч советских воинов.