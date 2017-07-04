Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

15:01, 04 июля 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» началось интервью с заместителем директора Псковского кооперативного техникума Ольгой Толстобровой. Как готовят в регионе профессиональных «менеджеров по продажам», насколько эта профессия требует специального образования и востребована на местном рынке труда? Свои вопросы гостю можно оставлять на странице ПАИ-live.

Напомним, накануне крупнейшее кадровое агентство России опубликовало результаты опроса, по результатам которого самой популярной «первой» работой у жителей Псковской области стала работа продавцом.