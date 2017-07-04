Восемь юристов-отличников выпустил Псковский филиал Академии ФСИН России

18:22, 04 июля 2017, ПАИ

4 июля в Псковском филиале академии состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании по специальности «Юриспруденция» выпускникам очной формы обучения, 8 из которых окончили образовательную организацию с отличием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

С получением дипломов о высшем образовании выпускников поздравили начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, начальник главного государственного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов, начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Дмитрий Шеховцов, президент нотариальной палаты Псковской области, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентина Николаева.

Ряд выпускников были награждены почетными грамотами за активное участие в общественной жизни Псковского филиала академии. Завершилось торжественное мероприятие выступлением творческого коллектива образовательной организации.