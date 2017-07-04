В Пскове благодаря вмешательству прокуратуры бывшей разведчице выплатили 130 тысяч рублей компенсации

15:00, 04 июля 2017, ПАИ

В Пскове прокуратура в судебном порядке добилась возобновления выплаты ежемесячной денежной компенсации вследствие военной травмы женщине-инвалиду 1924 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было установлено, что с января 2014 года территориальное управление по городу Пскову главного государственного управления социальной защиты населения прекратила выплачивать ей ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного ее здоровью, предусмотренного Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Вместе с тем, по сведениям отдела военного комиссариата Псковской области по г. Пскову и Псковскому району женщина принимала участие в партизанском движении в составе разведывательной спецгруппы «Владимир» с сентября 1941 года по март 1944 года, является участником Великой Отечественной войны.

Военную травму она получила в результате боевых действий, как партизан в социальной сфере она приравнена к военнослужащим, которые в период военной службы получили травму и стали инвалидами 2-й группы.

В этой связи прокурором города было направлено в суд исковое заявление о признании за заявительницей права на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного ее здоровью с момента ее прекращения.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на территориальное управление главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области возложены соответствующие обязанности. Общий размер компенсационных выплат составил более 130 тысяч рублей.

В настоящее время решение суда исполнено, пенсионерке произведена выплата ежемесячной денежной компенсации в полном объеме.