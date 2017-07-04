«Урал» врезался в УАЗ в Пустошкинском районе

15:33, 04 июля 2017, ПАИ

2 июня в Пустошкинском районе 33-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и на стоящую на обочине машину УАЗ-469. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в результате ДТП водитель мотоцикла и пассажир были госпитализированы.

В тот же день в Великолукском районе на 1-м км дороги Великие Луки – Подберезье 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген Венто» на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Лада Приора», за рулем которой находилась 44-летняя женщина.

В результате аварии пострадали три человека: водитель и 9-летний пассажир «Лады», 38-летняя пассажирка «Фольксвагена».