Мемориальный знак в память о епископе Великолукском и Торопецком Иоанне появится в Великих Луках

17:52, 04 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках в новом сквере на улице Холмской появится мемориальный знак в память о епископе Великолукском и Торопецком Иоанне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Небольшой сквер на берегу Ловати, появился в Великих Луках к 850-летию древнего русского города. На улице Холмской, рядом с домом № 1, его разбили работники старейшего предприятия «Силовые машины - завод Реостат». Вместе со сквером там появились симпатичные фонари, уютные скамеечки, цветущие деревья, а в самом центре благоустроенного уголка - громадный серый валун.

«Появление в Великих Луках сквера, посвященного памяти Епископа Иоанна (Троянского), говорит о многом. И, прежде всего, о возвращении национальной памяти и того духа, при помощи которого подлинная историческая Россия сама себя узнает и спасет», - прокомментировал предстоящее событие секретарь управления Великолукской епархии иеромонах Нил (Лосев).

Время и дата освящения мемориального камня и мемориальной доски в сквере пока уточняется.