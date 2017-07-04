Иван Цецерский попросил подобрать «нюни и слюни» и готовиться к Ганзейским дням в Пскове

15:31, 04 июля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский попросил «подобрать нюни и слюни» и продолжать активную подготовку к проведению Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом он заявил на координационном совещании 4 июля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский напомнил, что в июне этого года псковичи стали участниками Ганзейских дней в Голландии, и увидели «многое из того, что можно было бы у нас применить». На предстоящих Ганзейских днях в Германии представителям Пскова нужно будет провести торжественный прием в честь своих Ганзейских дней в 2019 году и еще ряд обязательных мероприятий.

Глава города подчеркнул, что такого количества ремонтов дворов и дорог, как в рамках подготовки к этому событию международного уровня, в городе еще не было. «Мы идем по нарастающей, всё идет через конкурс. Документы на стадии подписаний, конкурсы разыгрываются, невзирая на погоду выбираем время и для ямочных ремонтов. Плохие места мы все знаем и в своей квратире, и на своем теле, но мы их не выпячиваем, мы выпячиваем лицо, а не другие места», - сказал Иван Цецерский и указал на необходимость расщирения общественного участия в «полезном труде».

«Все, вот, возмущались, почему Захаров [Алексей, начальник Управления городского хозяйства — ПАИ] поехал в Голландию, ему-то там что смотреть. Ну знаете, с таким подходом мы слона не продадим. Я бы еще хотел, чтобы и представители ГИБДД поехали, посмотрели, как организована работа, - заявил глава Пскова. - Город Псков активно идет к встрече Ганзейских дней, не сомневайтесь, форум мы проведем на хорошем организационном уровне».

«Если за границу не ездить и не общаться, то ничего хорошего не будет», - заметил он и добавил, что это связано с информационной пропагандой, которая обрушилась на Россию.

«Мы получили на Ганзу 10 млрд рублей, но никто не говорит, что мы устроим теперь коммунизм в городе. Все вопросы всех дворов и домов решить невозможно», - подчеркнул глава Пскова.