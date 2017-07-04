0
17:37
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
17:19
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:43
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
15:01
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:26
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
11:54
Новый мир красоты
10:30
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
Еще новости
Общество

Иван Цецерский попросил подобрать «нюни и слюни» и готовиться к Ганзейским дням в Пскове

Глава Пскова Иван Цецерский попросил «подобрать нюни и слюни» и продолжать активную подготовку к проведению Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом он заявил на координационном совещании 4 июля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский напомнил, что в июне этого года псковичи стали участниками Ганзейских дней в Голландии, и увидели «многое из того, что можно было бы у нас применить». На предстоящих Ганзейских днях в Германии представителям Пскова нужно будет провести торжественный прием в честь своих Ганзейских дней в 2019 году и еще ряд обязательных мероприятий.

Глава города подчеркнул, что такого количества ремонтов дворов и дорог, как в рамках подготовки к этому событию международного уровня, в городе еще не было. «Мы идем по нарастающей, всё идет через конкурс. Документы на стадии подписаний, конкурсы разыгрываются, невзирая на погоду выбираем время и для ямочных ремонтов. Плохие места мы все знаем и в своей квратире, и на своем теле, но мы их не выпячиваем, мы выпячиваем лицо, а не другие места», - сказал Иван Цецерский и указал на необходимость расщирения общественного участия в «полезном труде».

«Все, вот, возмущались, почему Захаров [Алексей, начальник Управления городского хозяйства — ПАИ] поехал в Голландию, ему-то там что смотреть. Ну знаете, с таким подходом мы слона не продадим. Я бы еще хотел, чтобы и представители ГИБДД поехали, посмотрели, как организована работа, - заявил глава Пскова. - Город Псков активно идет к встрече Ганзейских дней, не сомневайтесь, форум мы проведем на хорошем организационном уровне».

«Если за границу не ездить и не общаться, то ничего хорошего не будет», - заметил он и добавил, что это связано с информационной пропагандой, которая обрушилась на Россию.

«Мы получили на Ганзу 10 млрд рублей, но никто не говорит, что мы устроим теперь коммунизм в городе. Все вопросы всех дворов и домов решить невозможно», - подчеркнул глава Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
04 июля 2017
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
04 июля 2017
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
04 июля 2017
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
04 июля 2017
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
04 июля 2017
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
04 июля 2017
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
«Торговый» ПАИ-live начнется в 15:00
04 июля 2017
«Торговый» ПАИ-live начнется в 15:00
Правительство запретило перевозить детей до 7 лет без автокресла
03 июля 2017
Правительство запретило перевозить детей до 7 лет без автокресла 2

Идет загрузка...