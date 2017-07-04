Почти 17% трудоспособного населения Псковской области заняты в торговле

15:26, 04 июля 2017, ПАИ

В Псковской области, согласно данным Псковстата, в торговле занято свыше 50 тысяч человек – 16,6% от общего числа трудоспособного населения. Об этом в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 4 июля, рассказала заместитель директора Псковского кооперативного техникума Ольга Толстоброва.

«Многие считают, что на продавца учиться необязательно. Это заблуждение. Чтобы быть успешным, обязательно надо учиться», - отметила она. По словам Ольги Толстобровой, на базе 11 классов срок обучения продавца составляет 10 месяцев, то есть один учебный год. Менеджера по продажам – 2 учебных года.

«Продавец – это квалифицированный рабочий. Менеджер по продажам – специалист среднего звена. Он готовится по различным отраслям деятельности. В торговле, туризме, услугах», - пояснила она.