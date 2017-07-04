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Общество

50 млн рублей из бюджета области выделено на ремонт дорог в Пскове

На ремонт дорог в Пскове из областного бюджета выделено 50 млн рублей. Об этом заявил глава администрации Пскова Игорь Калашников в ходе координационного совещания в администрации Пскова сегодня, 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«По дворам проведены торги, будут отремонтированы 42 двора. Победитель будет объявлен на этой неделе», - рассказал Игорь Калашников.

По словам Игоря Калашникова, уже составлен план-график подготовки к зиме, начат ремонт котельных, теплотрасс. Администрация города серьезно занимается подготовкой к новому отопительному сезону.

«Проводится подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Заканчивается благоустройство новой школы», - заявил глава администрации Пскова. 

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