50 млн рублей из бюджета области выделено на ремонт дорог в Пскове

17:45, 04 июля 2017, ПАИ

На ремонт дорог в Пскове из областного бюджета выделено 50 млн рублей. Об этом заявил глава администрации Пскова Игорь Калашников в ходе координационного совещания в администрации Пскова сегодня, 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«По дворам проведены торги, будут отремонтированы 42 двора. Победитель будет объявлен на этой неделе», - рассказал Игорь Калашников.

По словам Игоря Калашникова, уже составлен план-график подготовки к зиме, начат ремонт котельных, теплотрасс. Администрация города серьезно занимается подготовкой к новому отопительному сезону.

«Проводится подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Заканчивается благоустройство новой школы», - заявил глава администрации Пскова.