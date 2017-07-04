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Общество

Тыловая служба УФИСН России отмечает свой профессиональный праздник

Сегодня сотрудники тыловой службы уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник. Именно этот день в 2007 году приказом директора ФСИН России был объявлен Днем тыла уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Тыловая служба УИС была и остается одним из приоритетных и основных направлений уголовно-исполнительной системы. На нее возложены задачи по обеспечению условий содержания лиц, находящихся под стражей и отбывающих наказание.

«Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет всех работников тыловых служб подведомственных подразделений с Днём тыла УИС России. Желаем успехов и свершений в дальнейшей работе, благополучия вам и вашим близким», - отметили в ведомстве.

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