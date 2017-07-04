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Общество

8 единиц оружия было изъято в Пскове в июне

В июне на территории Пскова сотрудниками полиции было изъято 8 единиц оружия и 10 единиц контрафактной продукции. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 4 июня, в ходе координационного совещания в администрации Пскова заявил представитель УМВД.

Всего в городе было зарегистрировано 160 преступлений. В том числе 2 убийства, 2 разбоя, 1 грабеж, 1 изнасилование, 63 кражи, 25 мошенничеств, 5 угонов, 13 фактов причинения умышленного вреда здоровью.

26 псковичей были привлечены к административной ответственности за появление нетрезвыми в общественных местах. За употребление алкоголя в общественных местах привлечены 275 псковичей.

10 уголовных дел в июне было возбуждено в отношении водителей, повторно севших за руль пьяными. За нарушение ПДД было оштрафовано 1938 водителей, 133 пешехода. 79 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

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