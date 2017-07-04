В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев

15:41, 04 июля 2017, ПАИ

За июнь в Пскове были объявлены 10 штормовых предупреждений. Сильным ветром в городе повалило 49 деревьев, из людей никто не пострадал. Об этом сообщил председатель комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьёв 4 июля на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Все это оперативно убиралось, претензий по этому поводу у горожан не было», - отметил В. Воробьёв.

Также, по его словам, на котроле в прошлом месяце находились 50 аварийных ситуаций, связанных в основном с водоснабжением. В Единую дежурную диспетчесркую службу поступило более 5,5 тыс. обращений, более половины из которых касались городского хозяйства.

Кроме того, руководитель комитета рассказал, что в Пскове в июне зарегистрированы 13 пожаров, пострадал один человек. Он добавил, что в городе завершена работа по обследованию участков, которые граничат с лесами, их собственники произвели необходимые противопожарные мероприятия.

Владимир Воробьёв заверил, что к ноябрю все объекты с смассовым скоплением людей будут паспортизированы. «Пляж функционирует, хотя жителями из-за погоды он не востребован», - добавил он.